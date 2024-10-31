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Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

Киев, Четверг 31 октября 2024 09:33
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Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора Фото: Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Глава государства подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №745, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора", - говорится в документе.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Андрея Костина 28 октября. Парламент поддержал отставку Костина на следующий день.

Добавим, что в 2019 году Андрей Костин был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" номером 108 в списке как беспартийный. Он был заместителем председателя, а затем главой Комитета по вопросам правовой политики.

Андрей Костин возглавлял Офис генерального прокурора Украины с конца июля 2022 года. На этой должности он заменил Ирину Венедиктову.

Почему уволили Костина

О решении уволиться с должности генпрокурора Андрей Костин сообщил после скандалов, связанных с оформлением инвалидности прокурорами.

Так, в начале октября правоохранители разоблачили руководителя Хмельницкой МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. У них нашли 6 млн долларов. Оказалось, что по схеме начальницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которая находится в СИЗО, оформили инвалидность около 50 прокуроров Хмельницкой области. Областного прокурора Алексея Олейника уволили из-за скандала с МСЭК.

После этого были разоблачены еще несколько чиновников МСЭК в других регионах. На этом фоне президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК.

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