Украина передаст Южной Корее детальный запрос об оружии, - Зеленский

Украина планирует в ближайшее время передать Южной Корее детальный запрос. Он будет включать необходимое для украинских защитников оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для южнокорейского телеканала KBS.

Глава государства напомнил, что Украина "очень аккуратно" вела себя по отношению к Южной Корее. И Южная Корея также "аккуратно" вела себя по отношению к Украине.

"Но сейчас после того, как КНДР получила официальный статус того, кто пришел воевать против Украины, наш запрос будет детальным, он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время. И мы будем говорить об оружии", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что не знает, как ответит на такой запрос Сеул. Но Украине необходимы дополнительная артиллерия, противовоздушная оборона и другие важные вещи.