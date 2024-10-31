Украина получит от ЕС 4 млрд евро: Зеленский подписал важный закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сделке со следствием по коррупционным делам. Таким образом Киев выполнил условия для получения транша от Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно данным сайта, закон №12039 был возвращен в парламент с подписью главы украинского государства. На это понадобилось всего лишь два дня после принятия документа во втором чтении.

Теперь в Украине благодаря заключения сделки со следствием суд может назначать коррупционерам более короткий срок тюремного заключения, чем предусмотрен Уголовным кодексом. Сделка предусматривает разоблачение сообщников и возмещение нанесенного ущерба.

Такие правила не касаются организаторов преступных схем. Для них более короткий срок тюремного заключения возможен только в случае, если они раскроют другого организатора.