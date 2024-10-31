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Украина получит от ЕС 4 млрд евро: Зеленский подписал важный закон

Киев, Четверг 31 октября 2024 15:36
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Украина получит от ЕС 4 млрд евро: Зеленский подписал важный закон Иллюстративное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сделке со следствием по коррупционным делам. Таким образом Киев выполнил условия для получения транша от Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно данным сайта, закон №12039 был возвращен в парламент с подписью главы украинского государства. На это понадобилось всего лишь два дня после принятия документа во втором чтении.

Теперь в Украине благодаря заключения сделки со следствием суд может назначать коррупционерам более короткий срок тюремного заключения, чем предусмотрен Уголовным кодексом. Сделка предусматривает разоблачение сообщников и возмещение нанесенного ущерба.

Такие правила не касаются организаторов преступных схем. Для них более короткий срок тюремного заключения возможен только в случае, если они раскроют другого организатора.

4 млрд евро от ЕС

Напомним, Евросоюз до 2027 года планирует предоставить Украине 50 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. Для получения средств Киеву необходимо выполнить ряд условий.

Одним из условий для получения транша на 4 млрд евро в этом году было принятие закона о сделке со следствием по коррупционным делам до конца октября. Также его в эти сроки должен был подписать глава государства.

29 октября закон был принят во втором чтении, тогда за инициативу проголосовали 263 депутата.

В случае, если закон не был бы окончательно принят в установленные сроки, предоставление 4 млрд евро перенесли бы на следующий год.

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