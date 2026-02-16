ua en ru
"Сваливайте в РФ!": Зеленский обратился к родственникам российских чиновников на Западе

Понедельник 16 февраля 2026 12:18
"Сваливайте в РФ!": Зеленский обратился к родственникам российских чиновников на Западе Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский призвал родственников российских чиновников возвращаться из стран Европы в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Полные санкции - значит полные. Президент (США Дональд - ред.) Трамп пошел на решительные шаги, введя санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Мы ему благодарны. Он может наложить санкции на всю их энергетику, в том числе на атомную энергетику. И это будет серьезным сигналом для европейцев", - заявил Зеленский.

По его словам, европейцы сделали много. Но они еще не ввели санкции против российской атомной энергетики, чиновников и их родственников, их детей, которые живут за эти деньги в Европе, в Соединенных Штатах, которые оплачивают из этих доходов обучение в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в Соединенных Штатах.

"Сваливайте в Россию. Езжайте домой. Вы не уважаете никого в США. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину или Европу. Езжайте домой", - подчеркнул президент Украины.

Украина усиливает санкции против чиновников и пропагандистов РФ

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что уже подписал новое санкционное решение, направленное против лиц, которые оправдывают российскую агрессию и используются Кремлем в пропагандистских целях.

Первыми санкциями против РФ в 2026 году стали масштабные ограничения против россиян и их приспешников. Соответствующий указ о введении в действие решения СНБО по применению санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых являются гражданами и резидентами России, Зеленский подписал 4 января.

