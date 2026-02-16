"Звалюйте в Росію!": Зеленський емоційно звернувся до родичів російських посадовців на Заході

"Повні санкції – значить повні. Президент (США Дональд – ред.) Трамп пішов на рішучі кроки, запровадивши санкції проти "Лукойла" й "Роснєфті". Ми йому вдячні. Він може накласти санкції на всю їхню енергетику, зокрема на атомну енергетику. І це буде серйозним сигналом для європейців", - заявив Зеленський.

За його словами, європейці зробили багато. Але вони ще не запровадили санкції проти російської атомної енергетики, чиновників та їхніх родичів, їхніх дітей, які живуть за ці гроші у Європі, у Сполучених Штатах, які оплачують із цих прибутків навчання у європейських університетах, які володіють нерухомістю у Сполучених Штатах.

"Звалюйте в Росію. Їдьте додому. Ви не поважаєте нікого у США. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну чи Європу. Їдьте додому", - підкреслив президент України.