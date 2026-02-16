ua en ru
"Звалюйте в Росію!": Зеленський емоційно звернувся до родичів російських посадовців на Заході

Понеділок 16 лютого 2026 12:18
UA EN RU
"Звалюйте в Росію!": Зеленський емоційно звернувся до родичів російських посадовців на Заході Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський закликав родичів російських посадовців повертатись з країн Європи до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Україна ввела санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту РФ: деталі

"Повні санкції – значить повні. Президент (США Дональд – ред.) Трамп пішов на рішучі кроки, запровадивши санкції проти "Лукойла" й "Роснєфті". Ми йому вдячні. Він може накласти санкції на всю їхню енергетику, зокрема на атомну енергетику. І це буде серйозним сигналом для європейців", - заявив Зеленський.

За його словами, європейці зробили багато. Але вони ще не запровадили санкції проти російської атомної енергетики, чиновників та їхніх родичів, їхніх дітей, які живуть за ці гроші у Європі, у Сполучених Штатах, які оплачують із цих прибутків навчання у європейських університетах, які володіють нерухомістю у Сполучених Штатах.

"Звалюйте в Росію. Їдьте додому. Ви не поважаєте нікого у США. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну чи Європу. Їдьте додому", - підкреслив президент України.

Україна посилює санкції проти чиновників та пропагандистів РФ

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що вже підписав нове санкційне рішення, спрямоване проти осіб, які виправдовують російську агресію та використовуються Кремлем у пропагандистських цілях.

Першими санкціями проти РФ у 2026 році стали масштабні обмеження проти росіян та їхніх поплічників. Відповідний указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами та резидентами Росії, Зеленський підписав 4 січня.

