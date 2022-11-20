Связь, магазины и первый поезд. Какая ситуация в освобожденном Херсоне

Мобильная связь

В Херсоне и области постепенно восстанавливается украинская связь всех мобильных операторов. Недавно запустили еще 5 базовых станций на освобожденных территориях, из них четыре - в Херсоне, еще одна - в Чернобаевке.

Мобильный оператор Kyivstar раздает на центральной площади Свободы новые sim-карты. Также их можно получить:

21 ноября - улица Патона, 12 (возле супермаркета "Фреш");

22 ноября - улица Стретенская, 21 (возле "АТБ");

23 ноября - на углу улицы Лавренева и проспекта Святых Кирилла и Мефодия.

Магазины и почты

Сегодня в Херсоне открылся первый супермаркет АТБ. Магазин работает по адресу Николаевское шоссе, 30-б. Со среды, 23 ноября, в Херсоне заработают еще два магазина по адресам:

ул. Благоева,1 (Шуменский микрорайон);

49-й Херсонской Гвардейской дивизии, 22а (Таврический микрорайон).

Кроме того, в Херсоне возобновила работу "Укрпочта". Уже работает два отделения, а на следующей неделе планируют открыть еще пять. Также "Укрпочта" начала доставлять в город посылки, которые не получили из-за вторжения. С 21 ноября можно будет отправлять новые посылки из или в Херсон.

В освобожденном городе открылись и три отделения "Новой почты". Речь идет об отделениях №4, 9 и 12.

Поезда и такси

Вчера в Херсон прибыл первый с начала полномасштабной войны пассажирский поезд. В освобожденный от оккупантов город прибыли 200 пассажиров, купивших "Билеты к победе".

Поезда будут курсировать на постоянной основе. Из Киева они будут отправляться по четным числам, а из Херсона - по нечетным.

Кроме того, служба такси Uklon сообщила, что возобновляет работу в освобожденном Херсоне.

Свет и тепло

Убегая на левобережье, российские оккупанты повредили высоковольтную ЛЭП, из-за чего Херсон и ряд населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света. В ДТЭК отметили, что в городе работает не менее шести бригад. Однако ремонт электросетей может затянуться на недели. При этом работа усложняется из-за заминированных территорий и объектов.

Поэтому возвращение света будет постепенным. В приоритете - объекты критической инфраструктуры: больницы, связь, водоканал и прочее.

Однако в Херсоне уже заработали мобильные пункты обогрева. В них можно не только согреться, но и получить горячие напитки и еду, зарядить мобильный телефон и воспользоваться точкой доступа к интернету.