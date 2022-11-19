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Первый с 24 февраля: в Херсон прибыл пассажирский поезд (видео)

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Херсон, Суббота 19 ноября 2022 11:00
Первый с 24 февраля: в Херсон прибыл пассажирский поезд (видео) Фото: Херсон из Киева прибыл первый поезд с начала полномасштабной войны (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсон сегодня, 19 ноября, прибыл пассажирский поезд из Киева. Это первый совершенный рейс с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "МОСТ".

Указано, что в освобожденный от оккупантов город прибыли 200 пассажиров, купивших "Билет к победе".

По информации издания, также в составе поезда есть и почтовый вагон, который привез в Херсон письма и посылки.

Отметим, что движение поездов из Херсона прекратилось 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Во время оккупации города не было ни рейсов по графику, ни эвакуационных поездов, отправлявшихся из других регионов, где велись активные боевые действия.

Как будут курсировать поезда

Напомним, что "Укрзализныця" запустила движение поездов из Киева в Херсон. Первый поезд вчера отправился из столицы в 22:14.

Теперь поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона - по нечетным.

Добавим, что УЗ вместе с платформой UNITED24 запустила проект "Билеты к победе", по которому можно приобрести билет в находящиеся под оккупацией украинские города или уже деоккупированные. Речь идет, в том числе и о Херсоне.

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