В Херсоне заработали пункты обогрева
В освобожденном Херсоне сегодня, 18 ноября, заработали мобильные пункты обогрева, которые назвали "Пункты несокрушимости".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
Это специально оборудованные палатки, в которых можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить мобильный телефон и воспользоваться точкой доступа в интернет.
Проект реализован совместно с ГСЧС и Херсонской ОВА. Такие пункты будут появляться по всему городу и области.
"Это очень важно, ведь в городе до сих пор нет света. Самое главное – возобновить электроснабжение. Надеемся, это удастся сделать до конца этой недели", - отметил Тимошенко.
Напомним, перед тем как отступить с правобережья Днепра оккупанты повредили высоковольтную ЛЭП, из-за чего Херсон и ряд населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света.
Между тем, в "Укрэнерго" сообщили, что для населенных пунктов Херсонской области уже разработали резервную схему питания электроэнергией.
Поэтому возвращение света будет постепенным. В приоритете - объекты критической инфраструктуры: больницы, связь, водоканал и проч.
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