В Херсоне заработали пункты обогрева

В освобожденном Херсоне сегодня, 18 ноября, заработали мобильные пункты обогрева, которые назвали "Пункты несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Это специально оборудованные палатки, в которых можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить мобильный телефон и воспользоваться точкой доступа в интернет.

Проект реализован совместно с ГСЧС и Херсонской ОВА. Такие пункты будут появляться по всему городу и области.

"Это очень важно, ведь в городе до сих пор нет света. Самое главное – возобновить электроснабжение. Надеемся, это удастся сделать до конца этой недели", - отметил Тимошенко.