Зв'язок, магазини та перший потяг. Яка ситуація у звільненому Херсоні

Мобільний зв'язок

У Херсоні та області поступово відновлюється український зв'язок всіх мобільних операторів. Нещодавно запустили ще 5 базових станцій на звільнених територіях, з них чотири - у Херсоні, ще одна - у Чорнобаївці.

Мобільний оператор Kyivstar роздає на центральній площі Свободи нові sim-карти. Також їх можна отримати:

21 листопада - вулиця Патона, 12 (біля супермаркету "Фреш");

22 листопада - вулиця Стрітенська, 21 (біля "АТБ");

23 листопада - на розі вулиці Лавреньова та проспекту Святих Кирила та Мефодія.

Магазини та пошти

Сьогодні у Херсоні відкрився перший супермаркет мережі АТБ. Магазин працює за адресою Миколаївське шосе, 30-б. Із середи, 23 листопада, у Херсоні запрацює ще два магазини за адресами:

вул.Благоєва,1 (Шуменський мікрорайон);

49-ої Херсонської Гвардійської дивізії, 22а (Таврійський мікрорайон).

Крім того, у Херсоні відновила роботу "Укрпошта". Вже працюють два відділення, а наступного тижня планують відкрити ще п'ять. Також "Укрпошта" почала доставляти до міста посилки, які не отримали через вторгнення. З 21 листопада можна буде відправляти нові посилки з чи в Херсон.

У звільненому місті відкрилися і три відділення "Нової пошти". Мова йде про відділення №4, 9 та 12.

Потяги та таксі

Учора до Херсона прибув перший від початку повномасштабної війни пасажирський потяг. У звільнене від окупантів місто прибули 200 пасажирів, які придбали "Квитки до перемоги".

Потяги будуть курсувати на постійній основі. З Києва вони відправлятимуться по парних числах, а з Херсона - по непарних.

Крім того, служба таксі Uklon повідомила, що відновлює роботу у звільненому Херсоні.

Світло та тепло

Тікаючи на лівобережжя, російські окупанти пошкодили високовольтну ЛЕП, через що Херсон та низка населених пунктів Херсонської області залишилися без води та світла. У ДТЕК зазначили, що у місті працює щонайменше шість бригад. Проте ремонт електромереж може затягнутися на тижні. При цьому робота ускладнюється через заміновані території та об'єкти.

Тому повернення світла буде поступовим. У пріоритеті - об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, зв'язок, водоканал та інше.

Проте у Херсоні вже запрацювали мобільні пункти обігріву. У них можна не тільки зігрітися, але й отримати гарячі напої та їжу, зарядити мобільний телефон та скористатися точкою доступу до інтернету.