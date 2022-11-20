Зв'язок, магазини та перший потяг. Яка ситуація у звільненому Херсоні

Херсон повернувся під контроль України майже 10 днів тому. Окупанти досі намагаються обстрілювати місто, але життя у Херсоні поступово відновлюється
Що відбувається у звільненому місті - у матеріалі РБК-Україна нижче.
У Херсоні та області поступово відновлюється український зв'язок всіх мобільних операторів. Нещодавно запустили ще 5 базових станцій на звільнених територіях, з них чотири - у Херсоні, ще одна - у Чорнобаївці.
Мобільний оператор Kyivstar роздає на центральній площі Свободи нові sim-карти. Також їх можна отримати:
Сьогодні у Херсоні відкрився перший супермаркет мережі АТБ. Магазин працює за адресою Миколаївське шосе, 30-б. Із середи, 23 листопада, у Херсоні запрацює ще два магазини за адресами:
Крім того, у Херсоні відновила роботу "Укрпошта". Вже працюють два відділення, а наступного тижня планують відкрити ще п'ять. Також "Укрпошта" почала доставляти до міста посилки, які не отримали через вторгнення. З 21 листопада можна буде відправляти нові посилки з чи в Херсон.
У звільненому місті відкрилися і три відділення "Нової пошти". Мова йде про відділення №4, 9 та 12.
Учора до Херсона прибув перший від початку повномасштабної війни пасажирський потяг. У звільнене від окупантів місто прибули 200 пасажирів, які придбали "Квитки до перемоги".
Потяги будуть курсувати на постійній основі. З Києва вони відправлятимуться по парних числах, а з Херсона - по непарних.
Крім того, служба таксі Uklon повідомила, що відновлює роботу у звільненому Херсоні.
Тікаючи на лівобережжя, російські окупанти пошкодили високовольтну ЛЕП, через що Херсон та низка населених пунктів Херсонської області залишилися без води та світла. У ДТЕК зазначили, що у місті працює щонайменше шість бригад. Проте ремонт електромереж може затягнутися на тижні. При цьому робота ускладнюється через заміновані території та об'єкти.
Тому повернення світла буде поступовим. У пріоритеті - об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, зв'язок, водоканал та інше.
Проте у Херсоні вже запрацювали мобільні пункти обігріву. У них можна не тільки зігрітися, але й отримати гарячі напої та їжу, зарядити мобільний телефон та скористатися точкою доступу до інтернету.
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