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В Чернобаевке и части Херсона восстановили мобильную связь Vodafone

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Херсон, Суббота 19 ноября 2022 21:55
В Чернобаевке и части Херсона восстановили мобильную связь Vodafone Иллюстративное фото: в Чернобаевке и части Херсона восстановили мобильную связь Vodafone (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Чернобаевке (Херсонская область) и Днепровском районе Херсона специалисты возобновили мобильного оператора Vodafone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, в Чернобаевке и Днепровском районе Херсона снова работают базовые станции.

"Теперь абоненты могут пользоваться услугами мобильного оператора - голосовой связью и интернетом", - добавил Янушевич.

Напомним, о частичном возобновлении работы Vodafone в Херсоне стало известно еще 13 ноября.

Также мы писали, что в Украине сегодня, 19 ноября, начинается добровольная эвакуация с освобожденных от оккупантов районов на юге страны.

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Херсон Херсонская область Vodafone Group Чернобаевка
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