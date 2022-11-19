В Чернобаевке и части Херсона восстановили мобильную связь Vodafone

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

"Теперь абоненты могут пользоваться услугами мобильного оператора - голосовой связью и интернетом", - добавил Янушевич.

По его словам, в Чернобаевке и Днепровском районе Херсона снова работают базовые станции.

Напомним, о частичном возобновлении работы Vodafone в Херсоне стало известно еще 13 ноября.

Также мы писали, что в Украине сегодня, 19 ноября, начинается добровольная эвакуация с освобожденных от оккупантов районов на юге страны.

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