В Херсон прибыли почтовые посылки, задержавшиеся с начала войны
В Херсон прибыло около 2 тысяч посылок, которые "Укрпочта" не могла доставить адресатам из-за полномасштабного вторжения и оккупации города. Посылки доставил специальный почтовый вагон в составе поезда Киев-Херсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
По данным пресс-службы, отправлять новые посылки из или в Херсон можно будет с 21 ноября. Кроме того, будет доступна доставка "Укрпочтой" заказов из онлайн-магазинов. Также доставка "Укрпочтой" доступна в большинстве аптечных сетей.
На этой неделе возобновили работу шесть отделений "Укрпочты" в Херсоне. В целом государственная компания работает в 73 населенных пунктах Херсонской области.
Напомним, в Херсон 19 ноября прибыл пассажирский поезд из Киева. Это первый рейс с начала полномасштабной войны.
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