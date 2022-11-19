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В Херсон прибыли почтовые посылки, задержавшиеся с начала войны

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 11:26
В Херсон прибыли почтовые посылки, задержавшиеся с начала войны Фото: Укрпочта доставила в Херсон первые посылки (ukrposhta.ua)
Автор: Александр Белоус

В Херсон прибыло около 2 тысяч посылок, которые "Укрпочта" не могла доставить адресатам из-за полномасштабного вторжения и оккупации города. Посылки доставил специальный почтовый вагон в составе поезда Киев-Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

По данным пресс-службы, отправлять новые посылки из или в Херсон можно будет с 21 ноября. Кроме того, будет доступна доставка "Укрпочтой" заказов из онлайн-магазинов. Также доставка "Укрпочтой" доступна в большинстве аптечных сетей.

На этой неделе возобновили работу шесть отделений "Укрпочты" в Херсоне. В целом государственная компания работает в 73 населенных пунктах Херсонской области.

Напомним, в Херсон 19 ноября прибыл пассажирский поезд из Киева. Это первый рейс с начала полномасштабной войны.

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Укрпошта Херсон
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