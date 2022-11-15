Свет восстановят в Херсонской области постепенно. Сначала больницы, связь, водоканал

Для населенных пунктов Херсонской области разработали резервную схему питания электроэнергией. В приоритете - объекты критической инфраструктуры: больницы, связь, водоканал и проч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НЭК "Укрэнерго" .

Резервная схема питания Херсонской области разработана специалистами "Укрэнерго", АО "Херсоноблэнерго" и АО "Николаевоблэнерго", которые уже приступили к ее реализации. К восстановлению сетей привлечены 9 ремонтных бригад из разных областей Украины.

"Работы начнутся сразу после продолжающегося разминирования территорий от рашистских мин. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет и тепло, которого лишили оккупанты. Но безопасность наших работников - превыше всего", - подчеркивается в сообщении компании.

"Укрэнерго" напоминает, что на освобожденных территориях Херсонской области уничтожены все электросети.

"Поэтому возвращение света будет постепенным - начиная с районов и населенных пунктов, граничащих с соседними областями", - предупреждают энергетики.