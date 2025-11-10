ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцам будут платить за подключение своих генераторов к мобильным станциям: детали

Понедельник 10 ноября 2025 16:26
UA EN RU
Украинцам будут платить за подключение своих генераторов к мобильным станциям: детали Фото: украинцам будут платить за подключение своих генераторов к мобильным станциям (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцам и бизнесу предлагают заживить базовые станции операторов своими генераторами. За это они будут получать средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Бизнес и ответственных граждан приглашают оплачиваемо заживить базовые станции операторов своими генераторами, чтобы во время блэкаутов украинцы могли вызвать скорую, получать экстренные оповещения и связаться с родными", - говорится в сообщении.

Украинцы, которые имеют генератор мощностью от 7,2 кВт, могут подключить его к мобильно станции и получить ориентировочно от 110 до 140 гривен в час.

Например, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1 320 гривен, юридическое - около 1 720 гривен.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 33 63 63 28 (график работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, суббота-воскресенье - выходные).

Оператор подберет ближайшую базовую станцию к вашей локации, объяснит условия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст ваши контакты оператору. Далее оператор свяжется с вами, проверит технические возможности, договорится обо всех условиях и заключит договор.

"Вы отвечаете за обслуживание и заправку генератора. Техническое подключение к базовой станции - ответственность оператора. Это общее дело государства, бизнеса и граждан. Каждый подключенный генератор - реальная помощь людям оставаться на связи в критические моменты", - отметили в Минцифры.

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

В частности, в ночь на 8 ноября россияне массово атаковали Украину, применяя для атак дроны и ракеты различных типов. Основной целью врага стала энергетическая инфраструктура страны.

В тот день Кременчуг полностью остался без света.

А сегодня в ПАО "Центрэнерго" сообщили, что россияне осуществили самую массированную атаку по их ТЭС за все время войны. Из-за этого их две ТЭС остановились и пока не генерируют электроэнергию.

В результате атаки в ряде регионов были введены аварийные отключения света, а в Киеве дважды применялись экстренные.

Сегодня, 10 ноября, в Киеве и большинстве областей Украины действуют расширенные графики отключений света. Ограничения будут продолжаться в течение суток и могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Читайте РБК-Украина в Google News
генератор Мінцифра Отключения света
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа