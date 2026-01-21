О Гренландии и мирном соглашении по Украине. Что сказал Трамп в Давосе

Президент США Дональд Трамп лично прибыл в швейцарский Давос, где выступил на Всемирном экономическом форуме. Во время речи он сделал ряд заявлений, в частности относительно мирного соглашения для Украины и Гренландии.

Заявление Трампа о США

Трамп начал свое выступление в Давосе с заявления о том, что инфляция в США "побеждена", а граница, которую он назвал "открытой и опасной", - закрыта. Он пообещал экономический рост, которого, по его словам, не видела ни одна страна, и заверил, что американцы довольны его работой.

Далее Трамп заявил, что его первый президентский срок был самым успешным в истории с финансовой точки зрения. Он отметил новые правила стопроцентного списания инвестиционных расходов для бизнеса и назвал то, что происходит с экономикой США, "чудом".

Говоря о торговле, Трамп сказал, что почти все страны, заключившие торговые соглашения с США, увидели рост своих фондовых рынков. Он добавил: когда экономика США растет, за ней растут и другие.

Затем Трамп заявил о снижении налогов в США и повышении пошлин для иностранных государств, которые, по его словам, должны компенсировать ущерб, нанесенный ими Америке. Он также раскритиковал массовую миграцию и "зеленую" энергетическую политику Европы, заявив, что некоторые европейские страны стали "неузнаваемыми" и движутся не в правильном направлении.

Заявление Трампа о Европе

В контексте Европы Трамп сказал, что США заботятся о европейцах и имеют с ними общие цивилизационные связи, однако обвинил европейские страны в том, что они "уничтожают сами себя" из-за политики последних десяти лет. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят видеть сильных, а не ослабленных союзников.

"Я люблю Европу и хочу, чтобы она процветала, но она движется не в правильном направлении. Места, откуда вы родом, могут делать гораздо лучше, если будут следовать за тем, что делаем мы, потому что определенные части Европы уже не узнать", - заявил он.

После этого Трамп выразил серьезную обеспокоенность глобальной безопасностью.

"Сейчас перед США и всем миром стоят значительно более высокие риски, чем те, что были даже во время Второй мировой. Из-за ядерного оружия, из-за современного оружия, о котором я даже не могу вам сейчас говорить публично. Две недели назад появилось оружие, о котором никто никогда не слышал. Все может быть уничтожено буквально через одну ракету. Нет пока такого ПВО, которое уничтожит эти ракеты", - заявил он.

Отдельно Трамп упомянул Великобританию, заявив, что желает ей успеха, но раскритиковал ее энергетическую стратегию и назвал "зеленую" энергетику "мошенничеством". Он также заявил, что Китай строит ветровые электростанции только для демонстрации, а не для реального использования.

Заявление Трампа о Гренландии

Переходя к теме Гренландии, Трамп сказал, что США имеют "огромное уважение" к народу Гренландии и Дании, но настаивают, что только Америка способна обеспечить безопасность острова. Он заявил, что во время Второй мировой войны США фактически защитили Гренландию, а после войны вернули ее Дании, что, по его словам, было ошибкой.

Трамп также заявил, что без США мир "говорил бы на немецком или японском".

Он сообщил, что США стремятся немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии. При этом Трамп заявил, что не будет применять силу для ее получения, хотя подчеркнул, что без "чрезмерной силы" США ничего не получают. Он снова повторил свое желание приобрести остров.

Заявление Трампа о НАТО

Говоря о НАТО, Трамп заявил, что США дают альянсу очень много, но получают взамен "смерть, хаос и огромные расходы". Он выразил сомнение в том, что союзники по НАТО защищали бы США так же, как Америка защищает их, и подчеркнул, что Гренландия может играть "жизненно важную роль в мировом мире и безопасности".

Возвращаясь к этой теме, Трамп обратился к мировым элитам с призывом согласиться на сделку по Гренландии, заявив: если они скажут "да", США будут благодарны, а если "нет" - "это запомнят".

Затем Трамп неожиданно обвинил Исландию в падении фондового рынка США накануне.

Заявление Трампа о войне в Украине

Во внешнеполитическом блоке он заявил, что война между Россией и Украиной должна прекратиться. По его словам, российский диктатор Владимир Путин хочет заключить соглашение, и президент Украины Владимир Зеленский также стремится к договоренностям.

"Я уже год работаю над урегулированием войны в Украине...Что с этого всего США? Много людей умирает...США находятся очень далеко от Украины, нас разделяет огромный океан", - заявил он, добавив, что встретится с Зеленским на форуме.

Говоря о Франции, Трамп с иронией прокомментировал выступление президента Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках, отметив, что ему "трудно поверить", но французский президент ему нравится. Он также заявил, что благодаря угрозам введения пошлин заставил европейские страны снизить цены на лекарства в США, и утверждал, что уменьшил их на 2000%.

Заявление Трампа о внутренней политике

В блоке о внутренней политике Трамп раскритиковал бывшего лидера США Джо Байдена, назвав его "ужасным президентом", и сообщил, что подписал указ, который должен ограничить покупку частных домов крупными институциональными инвесторами.

Переходя к монетарной политике, Трамп заявил, что США должны иметь самые низкие процентные ставки в мире, поскольку "без нас" другие страны, по его словам, "не имели бы ничего". Он раскритиковал инвесторов за падение фондового рынка на фоне позитивных экономических новостей, заявив, что они продают акции из-за опасений возможного повышения ставок.

После этого Трамп сообщил, что очень скоро объявит имя нового председателя Федеральной резервной системы. Он сказал, что все кандидаты являются сильными и могли бы хорошо справиться с работой, но в то же время резко раскритиковал действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла, назвав его "ужасным" и "слишком медленным".

Заявление Трампа о "Золотом куполе"

Далее Трамп снова вернулся к теме Гренландии, заявив, что хочет построить над островом "самый величественный Золотой купол из всех, которые когда-либо строили". По его словам, в случае ядерной войны ракеты "пролетят прямо над центром этого куска льда", поэтому Гренландия нужна США для размещения такой системы.

Он добавил, что эта оборонная инфраструктура также будет защищать Канаду, заявив, что Канада "получает от США много бесплатного" и что ее премьер-министр Марк Карни должен быть за это благодарен.

Также Трамп отдельно обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, призвав его не приписывать себе заслуги в создании технологии "Золотого купола", поскольку, по словам Трампа, она является американской.