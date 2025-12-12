Встреча Зеленского и президента Польши может состояться уже до конца года, - посол
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его польского коллеги Кароля Навроцкого может состояться уже до конца года, ее подготовка уже идет.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
"Мы работаем над тем, чтобы встреча президента Украины и президента Польши состоялась как можно скорее, надеемся, в этом году в Варшаве", - сказал Василий Боднар, посол Украины в Польше.
Он также добавил, что украинская сторона предложила встретиться с польским президентом на этой неделе.
"Мы ожидаем ответа Польши и работаем над содержанием всего визита", - добавил он.
Ранее Марчин Пшидач, руководитель Управления международной политики президента, сообщил, что встреча политиков может состояться в ближайшее время в Варшаве.
По словам посла Украины в Польше, среди возможных тем для обсуждения - вопросы безопасности и мирные переговоры. Конечно, также будет обсуждаться военное сотрудничество и сотрудничество в сфере оборонной промышленности.
Кроме того, будут вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, в частности с восстановлением Украины. А также исторические вопросы, связанные с эксгумациями жертв Волынской трагедии.
Что предшествовало
Напомним, 6 августа Кароль Навроцкий принял присягу и официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.
Перед тем, 31 июля, Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши. Лидеры поговорили о ключевых событиях, которые произойдут в ближайшие месяцы, а также договорились об обмене визитами.
25 сентября Навроцкий объявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Президент Польши также рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, это был короткий обмен любезностями, во время которого оба лидера подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются их страны.
Также ранее руководитель отдела международной политики в канцелярии президента Польши заявил, что если президент Украины хочет встретиться с польским лидером Каролем Навроцким, то он должен сам приехать в Варшаву.