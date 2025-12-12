Встреча Зеленского и президента Польши может состояться уже до конца года, - посол

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его польского коллеги Кароля Навроцкого может состояться уже до конца года, ее подготовка уже идет.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

"Мы работаем над тем, чтобы встреча президента Украины и президента Польши состоялась как можно скорее, надеемся, в этом году в Варшаве", - сказал Василий Боднар, посол Украины в Польше.

Он также добавил, что украинская сторона предложила встретиться с польским президентом на этой неделе.

"Мы ожидаем ответа Польши и работаем над содержанием всего визита", - добавил он.

Ранее Марчин Пшидач, руководитель Управления международной политики президента, сообщил, что встреча политиков может состояться в ближайшее время в Варшаве.

По словам посла Украины в Польше, среди возможных тем для обсуждения - вопросы безопасности и мирные переговоры. Конечно, также будет обсуждаться военное сотрудничество и сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, будут вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, в частности с восстановлением Украины. А также исторические вопросы, связанные с эксгумациями жертв Волынской трагедии.