В Польше выдвинули требование относительно встречи Зеленского с Навроцким

Понедельник 27 октября 2025 16:09
UA EN RU
В Польше выдвинули требование относительно встречи Зеленского с Навроцким Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с польским лидером Каролем Навроцким, то он должен сам приехать в Варшаву.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель отдела международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач эфире телеканала TVN24.

"Если президент Владимир Зеленский хочет увидеться с Каролем Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Варшаву на встречу", - сказал Пшидач, комментируя возможность визита польского президента в Киев.

На вопрос, стоит ли, учитывая больший политический опыт Зеленского, Навроцкому первым посетить президента Украины, Пшидач заявил: "В дипломатии таких правил нет. Я имею в виду, что это распространенное правило, но не всегда".

В качестве примера он привел визит лидеров стран Балтии (Литвы, Латвии, Эстонии и Дании) в Польшу после того, как Навроцкий занял должность.

Отвечая на вопрос о вероятности того, что Навроцкий первым посетит Киев представитель президента Польши заявил: "Не знаю, увидим, как будет разворачиваться польско-украинский диалог. Все также будет зависеть от конкретики, что будет происходить в историческом и экономическом диалоге".

По его словам, президент Польши ожидает, что любой визит должен быть "кульминацией процесса, а не его началом".

Также он подтвердил, что официальные приглашения с обеих сторон уже направлялись.

Стоит добавить, что со времени вступления Навроцкого в должность в августе 2025 года президенты двух стран не встречались лично, ограничившись телефонными разговорами.

Напомним, 6 августа Кароль Навроцкий принял присягу и официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.

Перед тем, 31 июля, Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши. Лидеры поговорили о ключевых событиях, которые произойдут в ближайшие месяцы, а также договорились об обмене визитами.

25 сентября Навроцкий объявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Президент Польши также рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, это был короткий обмен любезностями, во время которого оба лидера подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются их страны.

