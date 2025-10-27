В Польше выдвинули требование относительно встречи Зеленского с Навроцким
Если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с польским лидером Каролем Навроцким, то он должен сам приехать в Варшаву.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель отдела международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач эфире телеканала TVN24.
"Если президент Владимир Зеленский хочет увидеться с Каролем Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Варшаву на встречу", - сказал Пшидач, комментируя возможность визита польского президента в Киев.
На вопрос, стоит ли, учитывая больший политический опыт Зеленского, Навроцкому первым посетить президента Украины, Пшидач заявил: "В дипломатии таких правил нет. Я имею в виду, что это распространенное правило, но не всегда".
В качестве примера он привел визит лидеров стран Балтии (Литвы, Латвии, Эстонии и Дании) в Польшу после того, как Навроцкий занял должность.
Отвечая на вопрос о вероятности того, что Навроцкий первым посетит Киев представитель президента Польши заявил: "Не знаю, увидим, как будет разворачиваться польско-украинский диалог. Все также будет зависеть от конкретики, что будет происходить в историческом и экономическом диалоге".
По его словам, президент Польши ожидает, что любой визит должен быть "кульминацией процесса, а не его началом".
Также он подтвердил, что официальные приглашения с обеих сторон уже направлялись.
Стоит добавить, что со времени вступления Навроцкого в должность в августе 2025 года президенты двух стран не встречались лично, ограничившись телефонными разговорами.
Напомним, 6 августа Кароль Навроцкий принял присягу и официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.
Перед тем, 31 июля, Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши. Лидеры поговорили о ключевых событиях, которые произойдут в ближайшие месяцы, а также договорились об обмене визитами.
25 сентября Навроцкий объявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Президент Польши также рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, это был короткий обмен любезностями, во время которого оба лидера подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются их страны.