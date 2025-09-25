ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кароль Навроцкий анонсировал встречу с Зеленским в Киеве

Польша, Четверг 25 сентября 2025 02:27
UA EN RU
Кароль Навроцкий анонсировал встречу с Зеленским в Киеве Фото: Президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Навроцкого во время брифинга в среду в Нью-Йорке.

Так, когда журналисты спросили Навроцкого о возможности встречи с украинским президентом, то он заявил, что такая встреча в столице Украины вполне возможна и входит в его интенсивный график международных встреч.

Конечно, встреча в Киеве с президентом Зеленским в этот активный период моей дипломатии возможна. Сейчас я завершаю свой первый месяц встреч в Европе и по всему миру, но вполне естественно, что я встречусь с президентом Зеленским", - заявил Навроцкий.

Короткий разговор на Генассамблее ООН

Президент Навроцкий также рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, это был короткий обмен любезностями, во время которого оба лидера подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются их страны.

"Мы коротко поговорили с президентом Зеленским. Это был обмен любезностями и способ передать взаимное осознание того, с чем мы сталкиваемся - мы, поляки в Центральной Европе и другие страны, и с чем сталкивается Украина", - отметил президент Польши.

Дипломатическая активность президента Навроцкого

С начала своей каденции Кароль Навроцкий проводит активную внешнюю политику, встречаясь с лидерами стран Европы и мира. Запланированная встреча с Владимиром Зеленским может стать важным шагом в укреплении польско-украинских отношений, особенно в контексте войны в Украине и вызовов, которые стоят перед Центральноевропейским регионом.

Ожидается, что детали встречи и программа переговоров будут объявлены в ближайшее время, а само событие усилит сотрудничество между двумя странами на политическом уровне и уровне безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кароль Навроцкий Владимир Зеленский Польша
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"