Головна » Новини » Політика

Зустріч Зеленського та президента Польщі може відбутись вже до кінця року, - посол

П'ятниця 12 грудня 2025 11:42
Зустріч Зеленського та президента Польщі може відбутись вже до кінця року, - посол Фото: Володимир Зеленський та Кароль Навроцький (колаж РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Зустріч президента України Володимира Зеленського та його польського колеги Кароля Навроцького може відбутись вже до кінця року, її підготовка вже триває.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Ми працюємо над тим, щоб зустріч президента України та президента Польщі відбулася якомога швидше, сподіваємося, цього року у Варшаві", – сказав Василь Боднар, посол України в Польщі.

Він також додав, що українська сторона запропонувала зустрітися з польським президентом цього тижня.

"Ми очікуємо на відповідь Польщі та працюємо над змістом усього візиту", – додав він.

Раніше Марчин Пшидач, керівник Управління міжнародної політики президента, повідомив, що зустріч політиків може віжбутись найближчим часом у Варшаві.

За словами посла України у Польщі, серед можливих тем для обговорення – питання безпеки та мирні переговори. Звичайно, також обговорюватиметься військова співпраця та співпраця у сфері оборонної промисловості.

Крім того, будуть питання, пов’язані з економічною співпрацею, зокрема з відновленням України. А також історичні питання, пов'язані з ексгумаціями жертв Волинської трагедії.

Що передувало

Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу та офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.

Перед тим, 31 липня, Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі. Лідери поговорили про ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, а також домовилися про обмін візитами.

25 вересня Навроцький оголосив про плани зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Президент Польщі також розповів, що вже мав можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, це був короткий обмін люб’язностями, під час якого обидва лідери підкреслили виклики, з якими стикаються їхні країни.

Також раніше керівник відділу міжнародної політики в канцелярії президента Польщі заявив, що якщо президент України хоче зустрітися з польським лідером Каролем Навроцьким, то він має сам приїхати до Варшави.

