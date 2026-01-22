ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу Украины, США и РФ

Давос, Четверг 22 января 2026 16:51
UA EN RU
Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу Украины, США и РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина, США и Россия впервые проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне. Она состоится уже в ближайшие дни в Эмиратах.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава украинского государства напомнил, что сегодня, 22 января, американская делегация поедет в Москву. Чиновники США ждали встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отправиться на переговоры с диктатором Владимиром Путиным.

"И сейчас они уедут, и моя команда встретится с американской командой, и я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, и я думаю, что это будет завтра и послезавтра. Да, это будет встреча, которая продлится два дня в Эмиратах", - сказал Зеленский.

По словам президента, он надеется, что Эмираты знают о таких планах, поскольку иногда американская сторона устраивает "сюрпризы". В любом случае переговорные команды туда отправятся.

"Я думаю, что это хорошо, если на техническом уровне начнется эта трехсторонняя встреча... Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что вы знаете, все должны быть готовы, не только Украина, и это важно для нас", - обратил внимание он.

Президент предположил, что американские чиновники могут встретиться в Москве с Путиным в ночь на 23 января или уже завтра днем.

"Может, им (россиянам - ред.) придется немного подождать для того, чтобы состоялась встреча. Я не знаю. Но завтра и послезавтра у нас будет трехсторонняя встреча, у наших ребят будет трехсторонняя встреча. Это лучше, чем не иметь какого-либо диалога", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас как Украина, так и Россия находятся в сложной ситуации. В частности, у многих украинцев нет света в результате ударов РФ, но и россияне получают ответы на свои атаки.

К слову, ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже анонсировал встречу в Абу-Даби, которая должна состояться после визита американской делегации в Москву.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Давосе.

И в Офисе президента Украины, и сам Трамп заявили о том, что встреча была хорошей.

Также ожидалось, что сегодня, 22 января, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. По словам Уиткоффа, встречу инициировали россияне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Объединенные Арабские Эмираты Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов