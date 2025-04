Встречу с Зеленским отменили? Трамп возвращается в США, но "главное обсудили"

Как отметил источник РБК-Украина, продолжения встречи Зеленского и Трампа не произошло.

"Но главное они обсудили", - сказал источник.

По словам собеседника, продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы поехать сразу по завершению похорон Папы Франциска.

Издание Sky News сообщило, Трамп успел встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, а затем отправиться в аэропорт Фьюмичино.

Sky News также опубликовало фото Трампа и его друзей из аэропорта.

Президент Украины после церемонии прощания с Папой Римским провел встречу тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили дальнейшие мирные усилия.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига и опубликовал соответствующее фото.

Happening now: @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron having a tête-à-tête about further peace efforts. pic.twitter.com/YvmIVLaF5e