Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря

В Украине 21 декабря продолжат действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Их действие распространится на большинство регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго" в Telegram .

Отмечается, что в течение всех суток в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

При этом в "Укрэнерго" продолжают не публиковать количество одновременно задействованных в отключении электроэнергии очередей потребителей. Причинами ограничений в компании называют последствия многочисленных российских ракетно-дронных терактов против энергетики Украины.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отмечается в сообщении.