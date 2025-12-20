ua en ru
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря

Украина, Суббота 20 декабря 2025 17:34
UA EN RU
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря Иллюстративное фото: отключения света в Украине будут продолжаться (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 21 декабря продолжат действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Их действие распространится на большинство регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что в течение всех суток в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

При этом в "Укрэнерго" продолжают не публиковать количество одновременно задействованных в отключении электроэнергии очередей потребителей. Причинами ограничений в компании называют последствия многочисленных российских ракетно-дронных терактов против энергетики Украины.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отмечается в сообщении.

Отметим, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что длительный период сильных морозов может повлечь необходимость введения как аварийных, так и почасовых отключений света по всей стране.

Что касается состояния энергетики, то из-за многочисленных терактов россиян сложная ситуация с электроснабжением сейчас наблюдается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, которые регулярно подвергаются ударам по энергетической инфраструктуре.

В частности, в ночь с 19 на 20 декабря россияне атаковали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях. Из-за терактов РФ на Николаевщине произошел блэкаут.

