У Зеленского подтвердили еще одну встречу с Трампом после похорон Папы Франциска

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут еще одну встречу после похорон Папы Франциска. Это очень вторая их встреча за день.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина .

По его словам, президенты сегодня, 26 апреля, встретились в базилике Святого Петра в Ватикане. Встреча длилась около 15 минут.

Никифоров подтвердил сообщение Sky News о том, что Зеленский и Трамп договорились о еще одной встрече сегодня.

"Лидеры договорились продолжить переговоры сегодня. Команды работают над организацией продолжения встречи", - сказал Никифоров.

Пресс-служба Офиса президента также показала фото первой встречи лидеров. Зеленский и Трамп сидели друг напротив друга. Их поприветствовали президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер.

Фото: Зеленский и Трамп встретились в Ватикане (пресс-служба ОП)

В Белом доме ранее прокомментировали первую встречу Трампа и Зеленского, назвав ее "очень продуктивной".

"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию", - заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.

Руководитель ОП Андрей Ермак кратко описал встречу двух президентов. В своем Telegram он опубликовал фото Зеленского и Трампа и написал: "Конструктивно".