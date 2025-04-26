У Зеленского подтвердили еще одну встречу с Трампом после похорон Папы Франциска
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут еще одну встречу после похорон Папы Франциска. Это очень вторая их встреча за день.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.
По его словам, президенты сегодня, 26 апреля, встретились в базилике Святого Петра в Ватикане. Встреча длилась около 15 минут.
Никифоров подтвердил сообщение Sky News о том, что Зеленский и Трамп договорились о еще одной встрече сегодня.
"Лидеры договорились продолжить переговоры сегодня. Команды работают над организацией продолжения встречи", - сказал Никифоров.
Пресс-служба Офиса президента также показала фото первой встречи лидеров. Зеленский и Трамп сидели друг напротив друга. Их поприветствовали президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер.
Фото: Зеленский и Трамп встретились в Ватикане (пресс-служба ОП)
В Белом доме ранее прокомментировали первую встречу Трампа и Зеленского, назвав ее "очень продуктивной".
"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию", - заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.
Руководитель ОП Андрей Ермак кратко описал встречу двух президентов. В своем Telegram он опубликовал фото Зеленского и Трампа и написал: "Конструктивно".
Напомним, что это была первая личная встреча Зеленского и Трампа после ссоры в Белом доме 28 февраля. Тогда встреча украинского и американских президентов завершилась словесной перепалкой, к которой присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Перепалка возникла из-за войны, а руководство США обвинило Украину в якобы неблагодарности за оказанную помощь.
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