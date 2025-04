Зустріч з Зеленським скасували? Трамп повертається до США, але "головне обговорили"

Як зазначило джерело РБК-Україна, продовження зустрічі Зеленського і Трампа не відбулося.

"Але головне вони обговорили", - сказало джерело.

За словами співрозмовника, продовження зустрічі не було, тому що президент США все ж таки спланував так свій графік, щоб поїхати одразу по завершенню похорону Папи Франциска.

Видання Sky News повідомило, Трамп встиг зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, а потім відправитися в аеропорт Фьюмічіно.

Sky News також опублікувало фото Трампа та його дружили з аеропорту.

Президент України після церемонії прощання з Папою Римським провів зустріч тет-а-тет з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили подальші мирні зусилля.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга і опублікував відповідне фото.

Happening now: @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron having a tête-à-tête about further peace efforts. pic.twitter.com/YvmIVLaF5e