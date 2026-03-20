Встреча Украины и США пройдет в Майами: РБК-Украина узнало, кто представит американцев

19:46 20.03.2026 Пт
2 мин
Появились новой детали встречи Киева и Вашингтона, которая пройдет 21 марта
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Встреча Украины и США пройдет в Майами: РБК-Украина узнало, кто представит американцев Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)

Украинские и американские чиновники завтра, 21 марта, проведут переговоры. Встреча состоится в Майами.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Читайте также: В Кремле ответили, будут ли участвовать в мирных переговорах в США 21 марта

Собеседник отметил, что американскую сторону на переговорах представят:

  • спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
  • зять американского лидера Джаред Кушнер.

Переговоры Украины и США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с американскими чиновниками вчера, 19 марта.

Он отмечал, что на тот момент украинская политическая переговорная подгруппа направлялась в Америку. В ее состав входят: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и лидер фракции СН Давид Арахамия.

Уже сегодня, 20 марта, глава украинского государства уточнил, что переговоры пройдут без участия россиян.

Зеленский сказал, что украинская сторона планирует обсудить три ключевых темы. Первая - конкретная дата новой встречи с Россией на трехстороннем уровне.

Вторая - контакты с США и обеспокоенность тем, что американские власти решили приостановить часть санкций против российской энергетики, что прямо влияет на войну против Украины.

И третья тема - документы о гарантиях безопасности и восстановлении Украины.

Стоит заметить, что в переговорах Украины, России и США сейчас продолжается пауза. Она связана с тем, что у американцев сейчас основной фокус на операции против Ирана.

