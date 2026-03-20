Встреча Украины и США пройдет в Майами: РБК-Украина узнало, кто представит американцев

Украинские и американские чиновники завтра, 21 марта, проведут переговоры. Встреча состоится в Майами.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Собеседник отметил, что американскую сторону на переговорах представят:

спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;

зять американского лидера Джаред Кушнер.

Переговоры Украины и США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с американскими чиновниками вчера, 19 марта.

Он отмечал, что на тот момент украинская политическая переговорная подгруппа направлялась в Америку. В ее состав входят: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и лидер фракции СН Давид Арахамия.

Уже сегодня, 20 марта, глава украинского государства уточнил, что переговоры пройдут без участия россиян.

Зеленский сказал, что украинская сторона планирует обсудить три ключевых темы. Первая - конкретная дата новой встречи с Россией на трехстороннем уровне.

Вторая - контакты с США и обеспокоенность тем, что американские власти решили приостановить часть санкций против российской энергетики, что прямо влияет на войну против Украины.