Неизвестные дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области: вспыхнул пожар

08:07 05.05.2026 Вт
2 мин
Речь идет о НПЗ "Киришинефтеоргсинтез"
Юлия Маловичко
Неизвестные дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области: вспыхнул пожар Фото: сотрудники МЧС России (t.me mchs_official)
Неизвестные дроны атаковали ночью Ленинградскую область, был поражен НПЗ в Киришах, где вспыхнул пожар. Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

"Мониторинговая система NASA Firms фиксирует пожары на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области после ночных атак", - говорится в сообщении мониторингового канала.

Губернатор области Дрозденко подтвердил атаку на промышленную зону в Киришах, как и возгорание. На месте работают сотрудники МЧС РФ.

"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Занимается переработкой нефти и производством топлива (бензин, дизель, мазут).

Предприятие имеет стратегическое значение для энергетики России и нередко упоминается в новостях, в том числе в контексте атак беспилотников и влияния войны на нефтеперерабатывающую отрасль.

Как известно, атаки на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы напрямую сокращают объемы, которые Россия может продать на внешних рынках. Соответственно уменьшаются поступления в бюджет, который финансирует войну.

К примеру, недавно несколько раз был атакован Туапсинский НПЗ - Силы Обороны Украины подтвердили обстрел. В результате пожаров на территории НПЗ российский бюджет понес потери, а параллельные продолжительные атаки дронов на энергосектор загоняют экономику агрессора в тупик.

