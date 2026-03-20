В Кремле ответили, будут ли участвовать в мирных переговорах в США 21 марта

В субботу, 21 марта, переговоры в США состоятся только между Киевом и Вашингтоном, Москва в них участвовать не будет.

Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Интерфакс .

"Нет, Россия не будет участвовать в этих контактах. Это будет двусторонний диалог украинцев с американцами. Пауза в продолжении трехстороннего формата носит временный характер", - сказал он.

Песков также выразил надежду, что РФ сможет вернуться к переговорам в ближайшей перспективе.

Украинская делегация на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские чиновники уже отправились в США для участия в очередном раунде переговоров.

Он рассказал, что обсудил переговорный процесс с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Украины Кириллом Будановым и лидером фракции СН в Раде Давидом Арахамией. Также во встречах будет участвовать первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Пауза в переговорах

Напомним, сначала новый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США должен был состояться с 5 по 8 марта. Переговоры планировали в Абу-Даби.

Зеленский сообщал, что стороны рассматривали другую локацию из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Но встреча так и не состоялась, поскольку США были сфокусированы на своей операции против Ирана.