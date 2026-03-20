ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Кремле ответили, будут ли участвовать в мирных переговорах в США 21 марта

12:35 20.03.2026 Пт
2 мин
Важное заявление Пескова по поводу очередного раунда переговоров
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)

В субботу, 21 марта, переговоры в США состоятся только между Киевом и Вашингтоном, Москва в них участвовать не будет.

Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Интерфакс.

Читайте также: Зеленский назвал пять причин, почему РФ будет чувствовать себя сильнее на переговорах

"Нет, Россия не будет участвовать в этих контактах. Это будет двусторонний диалог украинцев с американцами. Пауза в продолжении трехстороннего формата носит временный характер", - сказал он.

Песков также выразил надежду, что РФ сможет вернуться к переговорам в ближайшей перспективе.

Украинская делегация на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские чиновники уже отправились в США для участия в очередном раунде переговоров.

Он рассказал, что обсудил переговорный процесс с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Украины Кириллом Будановым и лидером фракции СН в Раде Давидом Арахамией. Также во встречах будет участвовать первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Пауза в переговорах

Напомним, сначала новый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США должен был состояться с 5 по 8 марта. Переговоры планировали в Абу-Даби.

Зеленский сообщал, что стороны рассматривали другую локацию из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Но встреча так и не состоялась, поскольку США были сфокусированы на своей операции против Ирана.

На прошлой неделе глава украинского государства рассказал, что в Вашингтоне заявили о готовности к новой встрече, но только на территории США. Американским чиновникам сейчас нельзя покидать страну из-за ситуации с безопасностью.

В то же время Зеленский заявлял, что во время будущих переговоров нужно договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по территориальному вопросу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Песков Война в Украине
Новости
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО