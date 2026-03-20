В Кремле ответили, будут ли участвовать в мирных переговорах в США 21 марта
В субботу, 21 марта, переговоры в США состоятся только между Киевом и Вашингтоном, Москва в них участвовать не будет.
Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Интерфакс.
"Нет, Россия не будет участвовать в этих контактах. Это будет двусторонний диалог украинцев с американцами. Пауза в продолжении трехстороннего формата носит временный характер", - сказал он.
Песков также выразил надежду, что РФ сможет вернуться к переговорам в ближайшей перспективе.
Украинская делегация на переговорах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские чиновники уже отправились в США для участия в очередном раунде переговоров.
Он рассказал, что обсудил переговорный процесс с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Украины Кириллом Будановым и лидером фракции СН в Раде Давидом Арахамией. Также во встречах будет участвовать первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.
Пауза в переговорах
Напомним, сначала новый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США должен был состояться с 5 по 8 марта. Переговоры планировали в Абу-Даби.
Зеленский сообщал, что стороны рассматривали другую локацию из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Но встреча так и не состоялась, поскольку США были сфокусированы на своей операции против Ирана.
На прошлой неделе глава украинского государства рассказал, что в Вашингтоне заявили о готовности к новой встрече, но только на территории США. Американским чиновникам сейчас нельзя покидать страну из-за ситуации с безопасностью.
В то же время Зеленский заявлял, что во время будущих переговоров нужно договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по территориальному вопросу.