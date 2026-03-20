Зустріч України і США відбудеться в Маямі: РБК-Україна дізналося, хто представить американців

Українські та американські чиновники завтра, 21 березня, проведуть переговори. Зустріч відбудеться в Маямі.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник зазначив, що американську сторону на переговорах представлять:

спецпредставник президента США Стів Віткофф;

зять американського лідера Джаред Кушнер.

Переговори України та США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував переговори з американськими чиновниками вчора, 19 березня.

Він зазначав, що на той момент українська політична переговорна підгрупа прямувала до Америки. До її складу входять: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та лідер фракції СН Давид Арахамія.

Уже сьогодні, 20 березня, глава української держави уточнив, що переговори відбудуться без участі росіян.

Зеленський сказав, що українська сторона планує обговорити три ключові теми. Перша - конкретна дата нової зустрічі з Росією на тристоронньому рівні.

Друга - контакти зі США і стурбованість тим, що американська влада вирішила призупинити частину санкцій проти російської енергетики, що прямо впливає на війну проти України.