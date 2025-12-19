США хотят выяснить, на что готовы пойти Украина и Россия для завершения войны, - Рубио
Американские чиновники во время переговоров с представителями Украины и России пытаются выяснить, на что стороны готовы пойти, чтобы наступил мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Марко Рубио.
Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп провел больше встреч с иностранными лидерами и другими чиновниками по вопросу войны в Украине, чем по любому другому вопросу, включая торговлю. Американские чиновники, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и не только, вложили в мирные переговоры огромное количество времени и энергии.
"То, что мы пытаемся понять, это то, с чем Украина может согласиться и с чем может согласиться Россия, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы как-то приблизить их друг к другу к какому-то соглашению", - объяснил госсекретарь.
Он напомнил, что войны обычно заканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной из сторон или путем дипломатии.
"Мы не видим, чтобы кто-либо из участников войны сдавался в ближайшем будущем, поэтому только переговорное урегулирование дает нам возможность закончить эту войну", - подчеркнул Рубио.
По его словам, урегулирование путем дипломатии требует, чтобы обе стороны "что-то отдали и что-то получили".
"Мы пытаемся понять, что Россия может дать и что она ожидает получить, что Украина может дать и что она ожидает получить. В конечном итоге решение будет за Украиной и за Россией. Оно не будет зависеть от Соединенных Штатов", - сказал госсекретарь.
Глава Госдепа также обратил внимание, что речь идет не о том, чтобы "навязать кому-то сделку", а о том, чтобы определить, что обе стороны ожидают и что им необходимо получить, что они готовы отдать взамен, и выяснить, можно ли эти интересы сопоставить. Для этого требуется много времени и огромная работа.
Вопрос территорий
Напомним, самым чувствительным вопросом в мирных переговорах между Украиной и США остаются территории.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что позиции по территориям с США еще разные.
При этом западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что США хотят, чтобы Украина согласилась отдать Донбасс под контроль России ради мирного урегулирования.