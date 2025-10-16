"Отличная новость": Орбан отреагировал на анонс саммита Трампа и Путина в Будапеште

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина - это отличная новость для миролюбивых народов мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в соцсети Х .

"Запланированная встреча президентов Америки и России - это отличная новость для миролюбивых народов мира. Мы готовы", - написал Орбан.

По его словам, Венгрия готова к саммиту Трампа и Путина.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, сегодня, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с Путиным.

"В конце разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших советников высокого уровня. Первые встречи со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позже. Место встречи еще не определено", - заявил американский лидер.

Трамп добавил, что встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения "бесславной" войны между Россией и Украиной.

"Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс", - подчеркнул он.