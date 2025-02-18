Зеленский: оружием в этой войне не победит ни одна из сторон
Ни Украина, ни Россия не смогут победить военным путем. Поэтому для завершения войны необходима дипломатия, которая приведет к справедливому миру.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. Россия этого хотела - не смогла, а в Украину не верила, но она это доказала и отстояла свою независимость. Очень непросто, высокой ценой - жизнью своих воинов. Это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но он должен привести к справедливому миру", - подчеркнул глава государства.
Зеленский обратил внимание, что все политики, которые ведут сегодня переговоры или говорят об условиях перемирия, забывают о возвращении пленных.
"Зачем говорить эти лишние слова, что люди не должны умирать, когда нужно вернуть тысячи людей, которые сегодня в плену? И если действительно есть добрая воля закончить эту войну (а я не верю, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) этого хочет), то точно идет обмен пленными", - обратил внимание президент.
Также, по словам Зеленского, Украина должна знать, кто предоставит ей гарантии безопасности. Это необходимо, чтобы полномасштабное вторжение России в Украину не повторилось.
"Сегодня Европа, США, страны НАТО, безусловно, могли бы предоставить Украине надежду, веру, сильные гарантии безопасности, веру в то, что Украина станет членом НАТО. Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО. Я считаю, что большое желание РФ совпадает с этим результатом", - добавил он.
Глава государства подчеркнул, что остаются только те гарантии безопасности, которые предусматривают сильную украинскую армию и отправку в Украину миротворцев из Европы и США. Об иностранном контингенте нужно говорить уже сейчас, поскольку динамика войны ускорилась и дипломатия ускорилась.
Также Зеленский уточнил, что Украина не будет признавать оккупированные Россией территории на юридическом уровне.
Зеленский поддерживает дипломатию
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что стратегия Украины на пути к миру заключается в том, чтобы "подойти к дипломатии".
Но все зависит от того, какой именно будет дипломатия. Сильная дипломатия предусматривает прочные гарантии безопасности для Украины.
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