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Встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии может состояться на следующей неделе, - Bloomberg

Вторник 18 февраля 2025 14:21
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Встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии может состояться на следующей неделе, - Bloomberg Фото: Встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии может быть на следующей неделе (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Переговоры должностных лиц США и России в Саудовской Аравии завершились, они проходили для обсуждения завершения войны в Украине. Встреча Трампа и Путина может состояться уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В Эр-Рияде переговоры прошли без участия представителей Киева, а Европа сталкивается с трудностями в ответе на скорость событий.

Переговоры происходили после звонка президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе, во время которого изменились ключевые позиции США по конфликту. Встреча может пройти в Саудовской Аравии уже на следующей неделе, а делегации двух стран могут согласовать ее проведение уже сегодня.

Эта встреча является способом "выявить, серьезны ли россияне и находятся ли они на одной волне" с США по завершению войны в Украине, по словам пресс-секретаря Государственного департамента Тами Брюс, которая информировала журналистов, сопровождающих Рубио.

Встречи проходят в контексте растущего напряжения между США и Россией, и вопрос участия Киева в будущих мирных соглашениях остаются одним из главных вызовов в поисках решения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не будет признавать каких-либо соглашений без своего участия, что ставит дополнительные вопросы к стабильности переговорного процесса.

Напомним, что Украина выступает за мирное урегулирование конфликта, которое предусматривает предоставление гарантий безопасности для Киева. В то же время вопрос территориальной целостности страны не подлежит обсуждению.

По словам президента Украины, страна стремится к миру и желает, чтобы война завершилась, но важно, чтобы окончание конфликта было обеспечено предоставлением гарантий безопасности.

Он отметил, что Украина хочет получить эти гарантии от Соединенных Штатов, Европейского Союза и всей Европы, включая Турцию. В то же время президент подчеркнул, что Украина никогда не согласится на компромисс относительно своей территориальной целостности.

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