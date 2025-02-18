Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию: причина связана со встречей РФ и США
Президент Украины Владимир Зеленский решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. Он не хочет "совпадений" после сегодняшней встречи между российскими и американскими чиновниками.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
У Зеленского спросили, будет ли он завтра, 19 февраля, проводить в Саудовской Аравии встречи с американскими чиновниками, поскольку они остаются там после переговоров с россиянами.
Глава украинского государства подчеркнул, что Украину не приглашали на встречу российских и американских чиновников в Саудовской Аравии. Такие планы Вашингтона и Москвы стали для Киева сюрпризом.
"Я не знаю, кто там будет оставаться, кто будет уезжать. Мне все равно. Мне не все равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию (завтра - ред.)", - добавил президент.
Он уточнил, что по этому вопросу Украина уже связалась с партнерами в Саудовской Аравии. Было принято решение перенести визит на 10 марта.
При этом глава государства отметил, что американских чиновников ожидают в Киеве.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, сегодня, 18 февраля, американская и российская делегации встретились в Эр-Рияде. Там они, в частности, обсуждали вопрос урегулирования войны России против Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал такую встречу обсуждением Украины без участия Украины. Поэтому он пообещал не признавать результатов переговоров американцев и россиян.
Более детально о том, как проходили переговоры между США и Россией, - в материале РБК-Украина.
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