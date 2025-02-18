ua en ru
Вт, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию: причина связана со встречей РФ и США

Анкара, Вторник 18 февраля 2025 16:49
UA EN RU
Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию: причина связана со встречей РФ и США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. Он не хочет "совпадений" после сегодняшней встречи между российскими и американскими чиновниками.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

У Зеленского спросили, будет ли он завтра, 19 февраля, проводить в Саудовской Аравии встречи с американскими чиновниками, поскольку они остаются там после переговоров с россиянами.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украину не приглашали на встречу российских и американских чиновников в Саудовской Аравии. Такие планы Вашингтона и Москвы стали для Киева сюрпризом.

"Я не знаю, кто там будет оставаться, кто будет уезжать. Мне все равно. Мне не все равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию (завтра - ред.)", - добавил президент.

Он уточнил, что по этому вопросу Украина уже связалась с партнерами в Саудовской Аравии. Было принято решение перенести визит на 10 марта.

При этом глава государства отметил, что американских чиновников ожидают в Киеве.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 18 февраля, американская и российская делегации встретились в Эр-Рияде. Там они, в частности, обсуждали вопрос урегулирования войны России против Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал такую встречу обсуждением Украины без участия Украины. Поэтому он пообещал не признавать результатов переговоров американцев и россиян.

Более детально о том, как проходили переговоры между США и Россией, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Саудовская Аравия
NEWS
Длились почти 5 часов. Что известно о результатах переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ
Длились почти 5 часов. Что известно о результатах переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ
DAILY
Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине