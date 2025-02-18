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РФ усовершенствовала ракеты KN-23 от КНДР, они стали более точными при попадании, - Буданов

Вторник 18 февраля 2025 11:24
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РФ усовершенствовала ракеты KN-23 от КНДР, они стали более точными при попадании, - Буданов Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Северная Корея и Россия усиливают военное сотрудничество в различных областях, и особенно в технологиях. Россияне смогли усовершенствовать северокорейскую ракету KN-23.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Chosun.

"Это сотрудничество достигает самого высокого уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества", - сказал Буданов.

В частности, он вспомнил о ракете KN-23, которую Северная Корея поставила в Россию.

"Изначально ее точность была очень низкой, с погрешностью от 500 до 1500 метров. Но российские ракетные специалисты внесли технические модификации, решив эту проблему. Теперь ракета значительно точнее и представляет гораздо большую угрозу", - рассказал глава ГУР.

По его мнению, такой технологический прогресс может иметь серьезные последствия для безопасности Южной Кореи и Японии, которые находятся в радиусе досягаемости северокорейских ракет.

"Северная Корея использует эту войну для получения боевого опыта и модернизации своих военных технологий. Это будет иметь долговременные последствия для ландшафта безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - рассказал Буданов.

Что известно о KN-23

Внешне ракета похожа на российские баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" и южнокорейскую Hyunmoo-2B. KN-23, после запуска и достижения высоты в около 50 километров, имеет квазибаллистическую траекторию.

Боевая часть ракеты может быть унитарная, кассетная, или же ядерная.

Среди других характеристик:

  • длина 7,5 метров;
  • диаметр 0,95 метра;
  • вес - 3,415 тонны;
  • дальность полета - 690 километров.

Напомним, в феврале 2024 года бывший генпрокурор Андрей Костин подтвердил вышеупомянутую информацию и рассказал, что враг на тот момент применил по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства. Уже в марте того же года председатель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил об около 50 ракетах типа Hwasong 11 (KN-23/24).

А осенью стало известно, что Северная Корея, вероятно, развернула свои войска вместе с российскими в Украине. Северокорейцы могут помогать с запуском ракет KN-23.

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