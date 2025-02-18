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В Китае отреагировали на слухи о предложении США отправить миротворцев в Украину

Пекин, Вторник 18 февраля 2025 18:30
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В Китае отреагировали на слухи о предложении США отправить миротворцев в Украину Фото: Го Цзякун, спикер МИД Китая (fmprc.gov.cn)
Автор: Иван Носальский

Отправка китайских миротворцев в Украину является гипотетическим вопросом. Китай отказывается комментировать соответствующие слухи.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякун, передает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

У спикера во время брифинга попросили прокомментировать слухи о том, что США якобы предлагают Китаю направить своих солдат в состав миротворческих сил в Украине после окончания войны. Также у Го Цзякуна спросили, не рассматривает ли Китай отправку миротворцев в Украину.

"Мы не комментируем гипотетические вопросы", - ответил он.

Также спикер МИД добавил, что позиция Китая по войне России против Украины "всегда была справедливой".

Слухи в СМИ

Напомним, ранее The Economist написало о том, что американские чиновники предлагают, чтобы в состав миротворческой миссии для Украины вошли не только европейские солдаты, но также и китайские и бразильские.

Издание утверждает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы заявил, что контингент, в состав которого будут входить только европейцы, будет менее эффективным для сдерживания России.

Официального подтверждения таких слухов пока не было.

К слову, ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что в Вашингтоне хотят, чтобы Европа отвечала за гарантии безопасности для Украины.

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