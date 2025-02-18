В Китае отреагировали на слухи о предложении США отправить миротворцев в Украину

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякун, передает РБК-Украина со ссылкой на Global Times .

У спикера во время брифинга попросили прокомментировать слухи о том, что США якобы предлагают Китаю направить своих солдат в состав миротворческих сил в Украине после окончания войны. Также у Го Цзякуна спросили, не рассматривает ли Китай отправку миротворцев в Украину.

"Мы не комментируем гипотетические вопросы", - ответил он.

Также спикер МИД добавил, что позиция Китая по войне России против Украины "всегда была справедливой".