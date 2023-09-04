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Встреча Путина и Эрдогана: переводчик "объявил войну" между Турцией и РФ

Сочи, Понедельник 04 сентября 2023 15:54
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Встреча Путина и Эрдогана: переводчик "объявил войну" между Турцией и РФ Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Турецкий переводчик во время встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нафантазировал войну между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео фрагмента встречи лидеров двух государств.

"Между Россией и Турцией война… Между Украиной и Россией ситуация, которая складывается, на фоне этого этот визит совершается. И ваше приглашение, мы рады этому приглашению, моя делегация рада этому приглашению", - заявил переводчик во время изложения слов Эрдогана.

Встреча Путина и Эрдогана

Напомним, сегодня, 4 сентября, в Сочи проходит встреча российского диктатора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Одна из главных тем обсуждений - возобновление зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинское зерно по Черному морю.

Глава турецкого государства уже анонсировал, что после встречи с Путиным он объявит очень важное решение насчет этой инициативы.

Также, по данным турецких СМИ, Эрдоган хочет предложить Путину посредничество в переговорах с Украиной.

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Владимир Путин Российская Федерация Турция Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины
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