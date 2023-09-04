Эрдоган предложит Путину посредничество в мирных переговорах с Украиной, - турецкие СМИ

Президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи предложит посредничество в мирных переговорах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Milliyet .

Как отмечает издание, одной из тем сегодняшней встречи станет начало "справедливых мирных переговоров" по российско-украинской войне.

В ходе встречи президент Эрдоган заявит, что последствия войны, которая продолжается уже полтора года, возросли в геометрической прогрессии, и что якобы при справедливом мире не может быть победителя и проигравшего в войне.

Подчеркнув важность установления прочного мира и стабильности в регионе, Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между враждующими сторонами.

Зерновой коридор

По данным издания, в результате челночной дипломатии, проводимой между Россией, Украиной, ООН и странами ЕС, был достигнут прогресс по разногласиям и подготовлен новый пакет предложений по зерновой сделке для представления Путину.

Пакет предложений включает в себя формулы преодоления платежных и страховых барьеров, возникших при экспорте российского зерна и удобрений из-за введенных санкций. Если Путин примет этот новый пакет предложений ООН, подготовленный при участии Турции, зерновой коридор снова заработает. В ходе встречи Эрдоган подчеркнет важность возрождения Черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира на Черном море.

Энергетика

Во время встречи, в частности, будут обсуждаться формулы транспортировки российского газа в Европу через Турцию. Ранее Путин выдвигал предложение о строительстве центра природного газа в Турции. По его словам, Москва хочет создать электронную платформу для продажи газа в Турции.

Отношение граждан к мирным переговорам

Напомним, в августе 2023 года абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с агрессором для прекращения войны. На территориальные уступки Москве ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев.

Относительное большинство, 42% украинцев, считают, что если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, Украина все равно должна продолжать воевать, несмотря ни на что. Еще 21% респондентов предпочел бы попытаться заморозить конфликт, но не идти на уступки России. Еще 23% опрошенных считают, что в таком случае следует начать переговоры с агрессором о прекращении войны.

Поддержка жителями России мирных переговоров с Украиной возросла после неудавшегося мятежа, возглавляемого лидером наемников "Вагнера" Евгением Пригожиным. В июне доля респондентов, поддерживающих переговоры, увеличилась на 8 процентных пунктов до 53%.