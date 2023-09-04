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Зустріч Путіна та Ердогана: перекладач "оголосив війну" між Туреччиною та РФ

Сочі, Понеділок 04 вересня 2023 15:54
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Зустріч Путіна та Ердогана: перекладач "оголосив війну" між Туреччиною та РФ Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Турецький перекладач під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом нафантазував війну між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео фрагменту зустрічі лідерів двох держав.

"Між Росією та Туреччиною війна… Між Україною та Росією ситуація, яка складається, на тлі цього цей візит відбувається. І ваше запрошення, ми раді цьому запрошенню, моя делегація рада цьому запрошенню", - заявив перекладач під час викладу слів Ердогана.

Зустріч Путіна та Ердогана

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, у Сочі відбувається зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Однією з головних тем обговорень є відновлення зернової угоди, яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем.

Глава турецької держави вже анонсував, що після зустрічі з Путіним він оголосить дуже важливе рішення щодо цієї ініціативи.

Також, за даними турецьких ЗМІ, Ердоган хоче запропонувати Путіну посередництво у переговорах з Україною.

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