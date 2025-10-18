RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Остановиться там, где сейчас: Зеленский поддержал слова Трампа о войне в Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа о необходимости остановить войну, подчеркнув, что готов к любым форматам, которые могут приблизить мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Ради наших стран и при таких обстоятельствах, где мы сейчас находимся, я думаю, мы должны остановиться там, где сейчас находимся, и Трамп прав - важно это остановить, а потом начать разговор", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что после остановки боевых действий нужно переходить к переговорам между различными группами и лидерами для наработки долговременного мира.

"Я согласен с Трампом, что обе стороны должны остановиться, но вопрос в Путине (российский диктатор Владимир Путин - ред). Не мы начинали эту войну", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что "готов к любым форматам, которые могут приблизить Украину к миру".

 

Встреча в Белом доме и заявление Трампа о наступлении

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Во время совместного заявления для прессы Зеленский отметил потребность Украины в ракетах Tomahawk и предложил Соединенным Штатам заключить оружейное соглашение.

Перед встречей Трамп заявлял, что планирует обсудить с Зеленским ход войны и намерения Украины относительно возможного наступления на фронте.

"Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление", - заявил Трамп.

Американский лидер уточнил, что Киев хотел бы начать наступательные действия, и что он лично примет решение по этому поводу.

СМИ также писали, что Трамп перед встречей сообщил, что Киев хочет перейти в наступление.

О чем говорили Зеленский и Трамп и каковы результаты встречи, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВстреча Зеленского и Трампа