Украина хочет перейти в наступление на фронте, - Трамп

США, Среда 15 октября 2025 23:46
Украина хочет перейти в наступление на фронте, - Трамп Фото: встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа 23 сентября 2025 года (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, в частности, о том, что Украина якобы хочет перейти в наступление на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме.

"Мы будем говорить с ним (президентом Зеленским, - ред.) о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление", - заявил он.

Президент США пообещал "принять решение по этому поводу".

Он еще раз подчеркнул, что ВСУ хотели бы начать наступление, и что "придется принять решение".

Также Дональд Трамп добавил: "Все, что мы хотим от Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и россиян".

Ранее Владимир Зеленский в своем вечернем обращении говорил о том, что запланированная на 17 октября встреча с Дональдом Трампом должна стать очень содержательной и может реально приблизить завершение войны в Украине.

Он добавил, что сейчас в США находятся премьер-министр Украины Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, посол Украины Ольга Стефанишина и другие чиновники.

Встреча Зеленского и Трампа

Несколько дней назад стало известно, что Зеленский, вероятно, встретится с Трампом в Вашингтоне уже 17 октября. Лидеры планируют обсудить в первую очередь вопросы дальнобойного оружия, усиление ПВО, санкции против России и энергетическую безопасность.

Последний раз Зеленский встретился с Трампом 23 сентября на полях Генассамблеи ООН и назвал эту встречу продуктивной.

