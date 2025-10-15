Украина хочет перейти в наступление на фронте, - Трамп

Президент США Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, в частности, о том, что Украина якобы хочет перейти в наступление на фронте.

"Мы будем говорить с ним (президентом Зеленским, - ред.) о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление", - заявил он.

Президент США пообещал "принять решение по этому поводу".

Он еще раз подчеркнул, что ВСУ хотели бы начать наступление, и что "придется принять решение".

Также Дональд Трамп добавил: "Все, что мы хотим от Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и россиян".

Ранее Владимир Зеленский в своем вечернем обращении говорил о том, что запланированная на 17 октября встреча с Дональдом Трампом должна стать очень содержательной и может реально приблизить завершение войны в Украине.

Он добавил, что сейчас в США находятся премьер-министр Украины Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, посол Украины Ольга Стефанишина и другие чиновники.