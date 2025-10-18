Зупинитися там, де зараз: Зеленський підтримав слова Трампа про війну в Україні

"Заради наших країн і за таких обставин, де ми є зараз, я думаю, ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Трамп правий - важливо це зупинити, а потім почати розмову", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що після зупинки бойових дій потрібно переходити до переговорів між різними групами й лідерами для напрацювання довготривалого миру.

"Я погоджуюся з Трампом, що обидві сторони мають зупинитися, але питання в Путіні (російський диктатор Володимир Путін - ред). Не ми розпочинали цю війну", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що "готовий до будь-яких форматів, які можуть наблизити Україну до миру".