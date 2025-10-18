UA

Зупинитися там, де зараз: Зеленський підтримав слова Трампа про війну в Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова лідера США Дональда Трампа про необхідність зупинити війну, наголосивши, що готовий до будь-яких форматів, які можуть наблизити мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Заради наших країн і за таких обставин, де ми є зараз, я думаю, ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Трамп правий - важливо це зупинити, а потім почати розмову", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що після зупинки бойових дій потрібно переходити до переговорів між різними групами й лідерами для напрацювання довготривалого миру.

"Я погоджуюся з Трампом, що обидві сторони мають зупинитися, але питання в Путіні (російський диктатор Володимир Путін - ред). Не ми розпочинали цю війну", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що "готовий до будь-яких форматів, які можуть наблизити Україну до миру".

Зустріч у Білому домі та заява Трампа про наступ

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час спільної заяви для преси Зеленський наголосив на потребі України в ракетах Tomahawk та запропонував Сполученим Штатам укласти збройову угоду.

Перед зустріччю Трамп заявляв, що планує обговорити з Зеленським хід війни та наміри України щодо можливого наступу на фронті.

"Ми говоритимемо з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ", - заявив Трамп.

Американський лідер уточнив, що Київ хотів би розпочати наступальні дії, і що він особисто ухвалить рішення з цього приводу.

ЗМІ також писали, що Трамп перед зустріччю повідомив, що Київ хоче перейти в наступ.

Про що говорили Зеленський та Трамп і які результати зустрічі, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

