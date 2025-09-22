Впервые в истории: "Призраки" ГУР уничтожили два самолета-амфибии Бе-12 в Крыму

Украинская разведка впервые в истории уничтожила два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это произошло во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

"Это первое поражение Бе-12 в истории", - отметили в ГУР.

Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

Что известно о самолетах-амфибиях Бе-12 "Чайка"

Самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" - это советский противолодочный самолет, созданный в 1960-х годах в КБ Берева. Он способен взлетать как с суши, так и с водной поверхности. Основное назначение самолета - обнаружение, сопровождение и уничтожение подводных лодок, а также поисково-спасательные операции. Бе-12 оснащен гидроакустическими буями, магнитометром, радиолокационными станциями и может нести торпеды, глубинные бомбы и другое специализированное вооружение.

Несмотря на свой возраст, Бе-12 оставался в составе российской морской авиации, в частности на Черном море. Из-за ограниченного количества и сложности обслуживания этот самолет считается редким и дорогим в использовании, ведь оборудование для противолодочной борьбы является ценным даже сегодня. Именно поэтому уничтожение двух таких самолетов украинскими силами в Крыму стало событием, имеющим символическое и практическое значение - РФ потеряла уникальные образцы техники, которые невозможно быстро восстановить.