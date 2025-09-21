Разнесли "дачу ФСБ"? В Крыму жалуются на взрывы, под ударом был санаторий "Форос"

Во временно оккупированном Крыму вечером 21 сентября прогремели взрывы в районе санатория "Форос". Этот объект на полуострове связывают с Федеральной службой безопасности; в результате удара могли быть убитые и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Крымский ветер" и российские СМИ.

Согласно информации российских СМИ, в 21:11 была объявлена воздушная тревога во временно оккупированном Крыму. Российские каналы писали об угрозе ударных БПЛА.

Российское министерство обороны позже сообщило о якобы сбитых украинских беспилотниках. Согласно заявлению россиян, 16 дронов были "сбиты" над Черным морем, а еще три БПЛА "сбили" непосредственно над Крымом.

При этом российские местные каналы начать писать о взрывах в районе Фороса. Позже это же подтвердили украинские мониторинговые паблики. Предварительно, под ударом был район санатория "Форос".

Фото: "Крымский ветер"

Этот объект в Крыму связывают с ФСБ России. В частности, в этом санатории несколько раз отдыхал российский диктатор Владимир Путин. Также между Форосом и Ялтой находится по меньшей мере четыре "государственные дачи".

А в советское время "Форос" был городом отдыха высших чиновников из партийной номенклатуры - в частности Генеральных секретарей. Именно там отдыхал в 1991 году Михаил Горбачев, когда в Москве ГКЧС устроило свой путч.

Кстати, по данным российских СМИ вечером 21 сентября в "Форосе" планировали неизвестное закрытое мероприятие. Оккупационные власти Крыма уже подтвердили, что был прилет, и что могут быть погибшие и раненые.