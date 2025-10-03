Россияне заявили о захвате Вербового: в ВСУ ответили, какая ситуация на самом деле

Россияне распространили заявление и пропагандистское видео о якобы захвате населенного пункта Вербового в Запорожской области. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду в Telegram .

Как пояснили в командовании, в Вербовое проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника, которая пыталась снять постановочное видео с установлением флага. После этого оккупанты были уничтожены подразделениями 110 бригады.

"Ребята зашли в село, уничтожили остатки противника и зачистили населенный пункт", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что Вербовое находится под контролем 110-й ОМБр.

Также в заявлении говорится, что информация, распространенная на ресурсе DeepState, не соответствует действительности. В бригаде подчеркнули, что этот ресурс часто некритично отображает данные, чем может играть в пользу информационных операций противника.

Село Вербовое

Вербовое - это село в Пологовском районе Запорожской области, расположенное на юго-востоке региона, неподалеку от Орехова.

После начала полномасштабного вторжения село оказалось в зоне активных боевых действий, поскольку лежит на направлении к Токмаку и Мелитополю - стратегическим узлам для российских войск.

В 2023-2024 годах Вербово стало одним из самых горячих очагов ожесточенных боев на Запорожском фронте, где украинские силы проводили контрнаступательные действия.

Из-за интенсивных обстрелов значительная часть инфраструктуры и жилых домов в селе подверглась разрушениям, а большинство гражданского населения было вынуждено уехать.