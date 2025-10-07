Враг активно штурмует на трех направлениях: Генштаб обновил карты боев
За прошедшие сутки на фронте произошло 193 боевых столкновения. Больше всего боев шло на Покровском направлении, однако враг также усилил атаки на Торецком и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, войска армии РФ нанесли два ракетных и 66 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам.
Для этого враг использовал три ракеты и 143 управляемые авиабомбы, а также совершил 4523 обстрела, из них 98 - из реактивных систем залпового огня.
Для ударов по Украине оккупанты привлекли 5301 дрон-камикадзе.
Под ударами авиации оказались районы населенных пунктов Краснополье Сумской области, Алексеево-Дружковка и Константиновка Донецкой области, Запорожье, Разумовка, Новояковлевка, Степное Запорожской области, а также Казацкое Херсонской области.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, пункт управления БпЛА, командный пункт и два других важных объекта противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общем сбросил 27 управляемых авиабомб и совершил 154 обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие суткина Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боестолкновений в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодезного и Отрадного.
На Купянском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Песчаного, Петропавловки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное, Торское и Шандриголово.
На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки и в направлении Дроновки и Ямполя. Всего за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи Майского и в сторону населенного пункта Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил 23 атаки в районах Русиного Яра, Катериновки, Щербиновки, Плещеевки и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 59 атак агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Филиал и в сторону Новопавловки и Владимировки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Январское, Сосновка, Вороное и Новогригорьевка. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг восемь раз пытался наступать вблизи Полтавки, получил отпор.
На Ореховском направлении агрессор четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Каменское.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку продвинуться вперед.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в войне
За прошедшие сутки российские оккупационные войска потеряли 1020 человек личного состава.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили три танка, шесть боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, а также 338 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Вражеские потери также включают 79 единиц автомобильной техники и две единицы специального оборудования.