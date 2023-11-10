ua en ru
Пт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный назвал потери РФ за месяц штурмов Авдеевки: около 10 000 солдат и много техники

Авдеевка, Пятница 10 ноября 2023 18:24
UA EN RU
Залужный назвал потери РФ за месяц штурмов Авдеевки: около 10 000 солдат и много техники Архивное фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня ровно месяц, как россияне начали активно штурмовать окрестности Авдеевки в Донецкой области. За этот период РФ потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону", - говорится в сообщении.

Потери России в этом направлении

Залужный сказал, что за это время наши воины уничтожили:

  • свыше 100 вражеских танков;
  • 250 других бронемашин;
  • около полусотни артиллерийских систем;
  • 7 самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек.

Главком выразил благодарность бригадам, нашим подразделениям, пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам.

Фото: Бои за Авдеевку (facebook.com/CinCAFU)

"Каждому защитнику, каждой защитнице, которые защищают Авдеевку", - написал Залужный.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской ГВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авдеевка Вооруженные силы Украины Донецкая область Война в Украине
NEWS
Памятники Пушкину и Щорсу в Киеве разрешили демонтировать. Кабмин принял постановление
Памятники Пушкину и Щорсу в Киеве разрешили демонтировать. Кабмин принял постановление
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом