Залужный назвал потери РФ за месяц штурмов Авдеевки: около 10 000 солдат и много техники
Сегодня ровно месяц, как россияне начали активно штурмовать окрестности Авдеевки в Донецкой области. За этот период РФ потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону", - говорится в сообщении.
Потери России в этом направлении
Залужный сказал, что за это время наши воины уничтожили:
- свыше 100 вражеских танков;
- 250 других бронемашин;
- около полусотни артиллерийских систем;
- 7 самолетов Су-25.
Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек.
Главком выразил благодарность бригадам, нашим подразделениям, пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам.
Фото: Бои за Авдеевку (facebook.com/CinCAFU)
"Каждому защитнику, каждой защитнице, которые защищают Авдеевку", - написал Залужный.
Бои за Авдеевку
Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.
Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.
Ранее начальник Авдеевской ГВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.
Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.
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