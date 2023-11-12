ВСУ уничтожили еще 1100 оккупантов и более 30 ББМ: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 11 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1100 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 311 750 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 311 750 (+1100) человек ликвидировано;
- танков - 5349 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 10073 (+32) ед.;
- артиллерийских систем - 7559 (+32) ед.;
- РСЗО - 881 (+2) ед.;
- средства ПВО - 580 (+1) ед.;
- самолетов - 322 (+0) ед.;
- вертолетов - 324 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5632 (+12) ед.;
- крылатые ракеты - 1560 (+1) ед.;
- корабли/катера - 22 (+2) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9944 (+19) ед.;
- специальная техника - 1078 (+9) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 12.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают контрнаступательные действия на западе Запорожской области. ВСУ атаковали на северо-запад от Вербового и вблизи Новопокровки, а также заставили россиян отойти с тактических высот.
В частности из-за больших потерь техники и недостатка обученного персонала, российские террористы все чаще опираются на пехоту во время штурмов.
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