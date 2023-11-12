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Россияне активизировались на Бахмутском направлении, - Сырский

Бахмут, Воскресенье 12 ноября 2023 11:40
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Россияне активизировались на Бахмутском направлении, - Сырский Фото: командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска активизировались на Бахмутском направлении. Захватчики пытаются вернуть утраченные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского в Telegram.

"Бахмутское направление. Россияне активизировались, пытаются отразить ранее утраченные позиции", - заявил Сырский.

Командующий Восточной группировкой войск подчеркнул, что Силы обороны Украины действуют профессионально. Атаки российских оккупантов отражаются.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона заявил, что оккупанты на Бахмутском направлении стояли в обороне, но теперь "прощупывают оборону" ВСУ и пытаются штурмовать.

По его словам, на Восточном направлении оккупанты стратегических успехов не достигли.

"В общем наступление на Восточном фронте началось в начале октября. Мы видели, что противник готовится к этому, в течение трех месяцев продолжалась подготовка. Мы тоже к этому готовились. Основная задача врага - не дать нам продвигаться. Соответственно если враг нас остановиться, будут более статичны боевые действия", - сказал он.

Что происходит вблизи Бахмута

Следует отметить, что Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном фланге Бахмута. Сам город остается под контролем неприятеля.

В настоящее время ВСУ, согласно последним сведениям Генштаба, атакуют на южном фланге Бахмутского направления. Силы обороны также допускали, что в случае потери оккупантов северного фланга ВСУ смогут взять Бахмут в оперативное окружение.

При этом военные эксперты отмечают, что к югу от Бахмута идут бои за инициативу. Об этом более подробно - читайте в материале РБК-Украина.

Следует добавить, что накануне Сухопутные силы заявили, что россияне с новой силой возобновили наступление на Бахмутском направлении.

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