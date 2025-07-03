ВСУ уничтожили склад РФ в оккупированной Донецкой области: что потеряли россияне

В ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесли точный удар по складам боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Как сообщили в штабе, в рамках снижения наступательных возможностей противника, в ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по складам боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на временно оккупированных территориях Донецкой области.

"Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня", - пояснили в Генштабе.

В то же время отмечается, что сейчас уточняются более точные результаты огневого поражения.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подытожили в штабе.