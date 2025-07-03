ВСУ уничтожили склад РФ в оккупированной Донецкой области: что потеряли россияне
В ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесли точный удар по складам боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Как сообщили в штабе, в рамках снижения наступательных возможностей противника, в ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по складам боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на временно оккупированных территориях Донецкой области.
"Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня", - пояснили в Генштабе.
В то же время отмечается, что сейчас уточняются более точные результаты огневого поражения.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подытожили в штабе.
Удары по России
Заметим, что 1 июля ударные дроны СБУ ударили по заводу "Купол" в российском Ижевске. Предприятие производит зенитные ракетные комплексы и дроны для армии РФ.
А уже этой ночью ударные беспилотники СБУ уничтожили российские склады боеприпасов у временно оккупированного Харцызска Донецкой области.
Стоит добавить, что взрыв сегодня днем прогремел и во временно оккупированном Луганске.
Кроме того, сегодня днем подтвердилась информация о взрывах в городе Елец Липецкой области РФ. Как оказалось, дроны снова атаковали завод "Энергия", где изготавливают батареи для планирования и коррекции ракет, и для комплекса "Искандер".
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