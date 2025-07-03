Одна из самых критических целей для РФ: в ЦПД подтвердили атаку на завод "Энергия" в Ельце

В ночь на 3 июля в городе Елец Липецкой области РФ дроны снова атаковали завод "Энергия". На предприятии изготавливают батареи для планирования и коррекции ракет, и для комплекса "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Энергия" - это одна из самых критических целей для России", - подчеркнул Коваленко.

По данным ЦПД на этом предприятии изготавливают батареи для:

"Был атакован завод "Энергия" в городе Елец, Липецкой области", - отметил он.

Чем важен завод

Завод "Энергия" в Липецкой области является одним из ключевых предприятий в российской оборонной промышленности, специализируется на производстве химических источников тока.

Он выполняет критически важную роль, поскольку остается единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, которые устанавливаются на авиационные бомбы.

Кроме того, на предприятии изготавливают батареи для ракетного комплекса "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования, а также универсальные аккумуляторы, используемые в системах энергообеспечения специализированной военной техники.

Атака на завод "Энергия" в Липецкой области

Напомним, сегодня ночью в Липецке и области была объявлена тревога и "желтый" уровень воздушной опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Вскоре уровень повысили до "красного" уровня. Впоследствии над городом и областью начали раздаваться мощные взрывы.

Российские ресурсы сообщали, что одной из целей ночной атаки стал завод "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса.

Впоследствии в сети стало появляться все больше кадров последствий атаки на российский завод "Энергия" в Ельце.

Напомним, что это не первая атака на предприятие: предыдущий удар по заводу был нанесен в мае 2025 года.

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