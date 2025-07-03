Раздавались взрывы с повторной детонацией: дроны СБУ уничтожили склад врага возле Харцызска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

"Вчера дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска Донецкой области. Начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами.

"СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии РФ. Каждая подобная спецоперация снижает наступательный потенциал врага", - добавили в пресс-службе СБУ.